Resnična zgodba: Prijateljica je prekinila stike z mano in leta pozneje še vedno ne vem, zakaj

Nino sem spoznala leta 2010 na zabavi, ki jo je pripravil sodelavec mojega takratnega partnerja. Njen zaročenec je bil vodja lokala, kjer je delal moj fant. Predstavili so naju in takoj sva se razumeli ter govorili o najinih porokah.

Jaz sem bila 23-letna študentka, ona pa je bila 29-letna mati treh fantov s polnim delovnim časom. Najina življenjska sloga ne bi mogla biti bolj različna. Toda prvič, ko sva se srečali na kosilu, sva se povezali zaradi vznemirjenja, ki je bilo povezano z načrtovanjem poroke. Ugotovili sva tudi, da sva obe navdušeni nad podobnimi filmi.

Zbližali sva se, ko sem končala študij, in se dve leti pozneje vrnila v svoje domače mesto. Ko je njen sedanji mož delal nadure, sva petkove večere preživeli skupaj, zleknjeni na kavču in gledali filme ter jedli sladkarije. Dobivali sva se na kosilih, hodili po nakupih in v kino. In vsakič je pogovor takoj stekel, ure pa so minevale kot bi mignil.

