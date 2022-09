Reprezentant in trener otrok staršem nalil čistega vina: Nehajte nam pametovati!

Marinko Galič je bil nogometaš 'zlate generacije' slovenskega nogometa, ki se je z reprezentanco, za katero je odigral kar 66 tekem, uvrstil v evropsko in svetovno prvenstvo v nogometu.

Njegova nogometna pot se je začela že veliko prej, leta 1991, v klubu FC Koper. Zatem so se vrstili klubi: NK Maribor, NK Zagreb, Dinamo Zagreb, Rudar Velenje, nato Kitajska in Ciper, kariero pa je zaključil v NK Interblock. Odkar se več ne ukvarja z nogometom profesionalno, pa svoje znanje velikodušno deli z otroki. Marinko, kot vodja in trener, zahteva red in disciplino, ki je prva podlaga za uspeh, ne samo od otrok, temveč tudi staršev. Zato je objavil opozorila staršem, kako ravnati, da otrokom ne bodo delali škode.

»Vsem staršem v vednost! Vse, kateri želite vpisati otroka v naš nogometni vrtec ali šolo, želim opozoriti na sledeče:

1. Pri nas smo trenerji, ki imamo občutek do otrok in jih imamo brezpogojno radi, zato ne pričakujte, da bomo opravljali vaše primarno delo, vzgojo. Do njih se vedemo spoštljivo, ljubeče, predvsem pa ne delamo razlik.

2. Pri našem delu se naslanjamo na naše nogometno znanje, zato bodite prepričani, da bomo vašega otroka naučili osnov, da mu ne bo nerodno stopiti na šolsko igrišče in brcati žogo tudi s starejšimi od sebe.

3. Pri vrtčevskih otrocih ne pričakujte ničesar drugega razen tega, da se bo pri nas imel fajn in bo prihajal ter odhajal z nasmeškom na obrazu. Pri teh otrocih nam je primarno pridobivanje motoričnih sposobnosti, katere jim nudimo skozi razne igre z žogo in brez.

4. Pri tekmovalnih skupinah od U7 do U10 delamo veliko in predvsem na tehničnih zadevah, kjer se trudimo, da se vsak otrok nauči ustaviti in podati žogo, kakor jo tudi voditi. Tudi to počnemo skozi razne igre, ki so nekaterim zanimive in zabavne, nekaterim pa ne. Za vsakega vse ne bo ok. Še vedno pa nam je tudi pri teh skupinah bistvena motorika, zato bomo poskusili vsaj 1x na mesec pripeljati atletskega trenerja, ki bo z njimi opravil atletske oziroma tekalne vaje.

5. Ne zahtevajte od svojega otroka nekaj, česar ni sposoben, zato ga ne obremenjujte, saj se zadeve lahko čez noč spremenijo. Bodrite jih, ostalo pustite nam, trenerjem.

6. Na tekmah ne dovolimo grdega obnašanja otrok, sploh pa ne staršev, saj ste jim Vi v prvi vrsti vzor. Od vseh zahtevamo primerno obnašanje in odnos do vseh sodelujočih na treningu ali tekmi.

Rezultati pri nas niso primarnega pomena, zato takoj pozabite na svoje neizpolnjene otroške sanje in pustite otroku, da se normalno razvija in pridobiva nova poznanstva. Vpletanje v naše strokovno delo je strogo prepovedano!

Vem, da je težko, toda prosil bi vas za pripadnost svoji ekipi, trenerjem in okolici v kateri vaš otrok trenira, saj je tega na žalost vse manj. Vedite, da se otrok pri 5-10 let ne bo bistveno več naučil v tako imenovani veliki sredini, kot mali, če so v tej mali sredini dobri trenerji. Pri nas sva trenerja z izkušnjami igranja prvoligaški tekem, kakor tudi reprezentančnih, zato nam pustite, da opravljamo svoje delo tako, kot mislimo, da je prav. Če so trije naši fantje med nosilci kadetov NK MB, trije pri U15, trije pri U14, pet pri U13, kar nekaj otrok pri selekcijah NK Aluminij, pomeni, da smo delali prav. Nismo idealni, smo pa pošteni in ljubeči do vaših otrok.

Za konec še enkrat, preden vpišete otroka v našo šolo/vrtec, si preberite vse zgoraj navedeno in se potem odločite.

Spoštujem Vas, spoštujte Nas!«