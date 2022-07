Renata Bohinc razkrila, v kakšnih odnosih sta s Peterko po ločitvi (FOTO)

Nekdanja manekenka Renata Bohinc, ki še danes pozira za kozmetiko in poročne obleke, je na fotografiji s svojimi otroki videti kot ena od sester. 40 let se ji res nikjer ne pozna.

Renata pozira tudi za poročne obleke. FOTO: Tjaša Eledhwen

Renata je zelo navezana na svoje otroke: »Moje ljubezni so moji otroci, moja mami in kuža Zak. Imam čudovito družino, o čem drugem sploh ne razmišljam,« je povedala Renata, ki je od Primoža Peterke sveže ločena, a še vedno zelo povezana, tudi prijateljsko, ne samo zaradi otrok. »Mama mi pravi, da ji preveč težim, da sem spet stara 16 let. Na neki način je to lepo slišati. Mami je moja prijateljica, ravno tako otroci in kuža Zak, vsak po svoje.«

Renata svoj prosti čas nameni otrokom, a nekaj ji ga le ostane za hobije. Rada hodi v hribe, še bolj pa fotografira. Najraje svojo hčer Stelo, ki je čudovit model, zato fotografija, čeprav ne profesionalna, ne more nikoli biti slaba. »Še vedno se učim fotografiranja, zanima pa me tudi influencerstvo.«

Mamica Renata je videti kot sestra svojih otrok. FOTO: Dejan Javornik

Na morju se sprosti in pozabi na delo. FOTO: Tjaša Eledhwen