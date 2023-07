Renata Bohinc nasmejana, ob njej tudi Primož Peterka (FOTO)

Renata Bohinc je pred časom na svojem profilu instagramu delila družinske fotografije, na katerih je skupaj s tremi otroki in nekdanjim soprogom Primožem Peterkom, za katerega pravi, da sta še vedno povezana. Sta ponosna oče in mama 21-letnega Maja, 17-letne Gaje in 15-letne Stele.

Starša sta ju pospremila na valeto. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Primož in Renata z že odraslimi otroki. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Stela je junija končala osnovno šolo, starši ter brat in sestra pa so ju pospremili na valeto. Renata je objavila nekaj skupnih fotografij, ki so nastale pred začetkom valete.