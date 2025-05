Rekorden dobitek v televizijskem kvizu sta odnesla Daniel in Urša! Bi znali odgovoriti na vprašanje?

V tokratni epizodi kviza Denar pada sta tekmovalca Daniel in Urša poskrbela za najbolj vznemirljiv trenutek sezone in osvojila najvišji dobitek doslej – 10.000 evrov. Po suverenem preboju do osmega, zadnjega vprašanja sta morala celoten znesek staviti na en odgovor. In presenečenje: vprašanje, vredno deset tisočakov, se je glasilo: »Kakšne barve je dim, ko izvolijo novega papeža?« Izbiri: bel ali črn.

Daniel in Urša nista dolgo razmišljala. Celoten znesek sta brez obotavljanja stavila na bel dim, kar se je izkazalo za pravilno. Daniel je svojo odločitev podkrepil še z zanimivim pojasnilom: »Jaz sem celo bral, kako je prišlo do tega belega dima. Da so včasih slamo kurili, zdaj pa s kemikalijami to nekako uredijo, da je bele barve.«

Loputa je ostala zaprta, kar pomeni, da je denar ostal na varnem – tekmovalca pa sta domov odšla bogatejša za kar 10.000 evrov, kar je doslej največji dobitek v tej sezoni kviza.

Zdi se, da v tem času zaradi aktualnega konklava že skoraj vrabci na strehah čivkajo, kakšne barve bo omenjeni dim. A ravno to je voda na mlin Daniela in Urše, ki sta oddajo zapustila bogatejša za deset tisočakov. Čestitke tudi iz naše redakcije!