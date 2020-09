Reklame za trgovine s svojo nosečnostjo ne mislim delati!

Nekaj časa lahko govoriš, da si napihnjen, potem pa ne moreš več, ne glede na to, kaj oblečeš.

Sedemnajst dni je star prvi album Severe Gjurin. Tiste pevke, za katero so številni menili, da ji je ime Olivija. Ker je pač prepevala v skupini s tem imenom.»Počutim se zelo dobro, hvala,« mi najprej odgovori na vprašanje o svoji nosečnosti. Razloži, zakaj tega ni obešala na veliki zvon. »Sem bolj zaseben človek. Ne mislim po družabnih omrežjih objavljati in razkazovati, skrivati pa tudi ne. Navsezadnje se pri ženski tudi ne da. Nekaj časa lahko govoriš, da si napihnjen, potem pa ne moreš več, ne glede na to, kaj oblečeš,« se nasmeji. »Bilo bi tudi nesmiselno, saj gre za lepo stvar. Da bi pa prav delila detajle in ob tem delala reklame trgovinam, se nisem odločila.« Torej Severe ne bomo videli s kakšnim sponzorskim vozičkom? »Ne,« odvrne z nasmeškom. V medijih tudi ne razglablja o svojem ljubezenskem življenju.Veliko več o Severi in njenem NE v zasebnem življenju in s kom ga preživlja, pa v današnji tiskani izdaji Nedeljskih novic.