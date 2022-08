Regina Kogoj: Aplavz je kot droga. Ko enkrat to doživiš, želiš še

Slovenska pevka zabavne glasbe Regina se rada spominja svojih začetkov glasbene kariere. Takole nam je povedala: »Odkar pomnim, sem pela in držala mikrofon v rokah, začetki samostojnega ustvarjanja glasbe in kariere pa so bili v osnovni šoli, v najstniških letih. In sicer, z neko ljubeznijo na prvi pogled. Seveda je bil fant s kitaro, ne vem pa, ali sem se prej zaljubila v fanta ali kitaro. Takoj sem se hotela naučiti igranja kitare, ker se mi je to zdelo tako zelo imenitno. Začela sem zbirati denar za svojo prvo kitaro. Jasno, ta moja prva ljubezen, ta fant me je tudi učil igranja kitare. Brž ko je prišla kitara v hišo, se je začelo ustvarjanje pesmi in na šolski proslavi, pri 14 letih, je bil moj prvi, samostojni nastop, ki je navdušil na tisoče ljudi. To je bil prvi bučni aplavz, ki sem ga doživela, in mislim, da je to kot droga. Ko enkrat to doživiš, potem želiš še. Aplavz je tisti, ki ti daje energijo, ki ti poplača ves trud, ki si ga vložil v ustvarjanje in vaje,« je povedala simpatična Regina, katere glasbena pot se je pričela v Prekmurju. »Takrat sem igrala v duetu s svojim fantom kot Pupa in Rudi. Zelo poznana sva bila, takratni zvezdi. Imela sva svoje koncerte, kjer sva igrala eno tako poetsko akustiko, preigravala tudi tuje pesmi, med njimi Janis Joplin, Joan Baez in nekaj svojih avtorskih skladb. Kot tak duet sva tudi že nastopila na televiziji, na Trefaltovi oddaji Srečanja in to je bil moj prvi TV-nastop, ko me je spoznala vsa Slovenija. Imela sem 17 let.«

Regino so v najstniških letih in še danes primerjali z Janis Joplin, saj ji je bila vizualno neverjetno podobna. »Eni so mi že takrat rekli 'naša Janis!', saj sem pela in igrala tudi v bendih, preigravali smo različne rock komade, tudi Janisine.«

Podobnost z Janice Joplin je res velika. FOTO: Splet

Reginina najstniška leta. FOTO: Osebni arhiv

Od kitare se ni ločila niti za hip. FOTO: Osebni arhiv