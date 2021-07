Redko ju vidimo skupaj: lepo poslanko ujeli s soprogom (FOTO)

Janja in Matjaž Sluga. FOTO: Mediaspeed

Poslanka, ki je po izstopu iz skupine SMC z nekaj kolegi ustanovila skupino nepovezanih poslancev, velja za eno lepših in glasnejših političark pri nas. Je visoka in dolgonoga, njen lepotni potencial pa so prepoznali že v mladosti, ko je leta 1995 postala miss Alpe Adria. 47-letna poslanka ima dva odrasla otroka, ob njej pa je vseskozi tudi ljubeči mož, ki ga je spoznala že v času svojega študija.Oba sta zaradi delovnih obveznosti veliko zdoma - Matjaž je vrhunski športni jadralni padalec, nosilec svetovnih rekordov, ki še tekmuje, -, a ko sta skupaj, si vzameta čas tudi za ogled predstave v gledališču. Tako so ju te dni ujeli v fotografski objektiv na zaključku festivala Dnevi komedije.Da je med njima močna vez, sta več kot jasno pokazala z romantičnim držanjem za roke in prešernim nasmehom.