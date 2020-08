Če ste ob naslovu pomislili, da grepo politični potipotem ste se pošteno zmotili. Pravzaprav gre dobesedno po njegovi poti, saj se je on pred dnevi odpravil na naš najvišji vrh, kjer je praznoval 125-letnico Aljaževega stolpa, zdaj pa se je tja namenila tudi predsednica ona. Ob fotografijah, ki jih je objavila na spletu, je zapisala, da je to prvi dan in da je dosegla kočo na Kredarici.Tudi 7. avgusta je na Triglavu potekalo pravo slavje in tja se je odpravilo kar nekaj podpornikov in članov stranke SDS. Janša s svojo soprogo, na najvišjem vrhu pa so opazili tudi pevca in moža, ki je na vrhu tudi zapel.Janša je takole zapisal (nelektorirano): »Slovenija je domovina tvoja...Tega nikoli ne pozabi sinko moj...” Gorniški pozdrav in sporočilo ene domovine s Triglava vsem kolesarjem.«