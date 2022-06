Recept Anite Ferlin iz Masterchefa, ki ga morate preizkusiti: recept za okusne mafine

Nedavno izpadla tekmovalka kuharskega šova Masterchef je Novomeščanka Anita Ferlin. Diplomirana inženirka geodezije in vodja prodaje v logističnem podjetju ter ljubiteljica živali se je kuhanja naučila od svoje babice. Izpad iz šova pa ji ni vzel poguma, zato bo s svojim kuhanjem razveseljevala še dalje svoje domače. Tudi nas je razveselila z odličnim sladkim receptom.

Čokoladni mafini (kolački) z arašidovo kremo in domačo karamelo

Sestavine za kolačke (približno 18 kosov)

250 ml pinjenca

190 g sladkorja

190 g moke

125 ml rastlinskega olja

60 g kakava

2 jajci

1 žlica vanilja arome

½ žličke pecilnega praška

½ žličke sode bikarbone

½ žličke soli

Čokoladni mafini z arašidovo kremo in domačo karamelo. FOTO: Osebni arhiv

V 250 ml mleka vmešamo 2 žlici alkoholnega kisa ali 3–4 žlice soka limone. Počakamo 10 minut, da se mleko nekoliko zgosti. Domače narejenega lahko zamenjamo za pinjenec, ki ga kupimo v trgovini.

Jajca in sladkor penasto stepemo, da volumen naraste krat dva. Nato dodamo še olje in vaniljevo aromo ter dobro zmešamo. Vse suhe sestavine (moko, kakav, pecilni, sol in sodo bikarbono) zmešamo in presejemo skozi drobno sito. Nato k suhim sestavinam dodamo ½ pinjenca ter ½ jajčne zmesi. Premešamo z lopatko. Ko se vse suhe sestavine povežejo z mokrimi, dodamo še preostalo polovico obojega.

Pekač za mafine obložimo s papirčki ter napolnimo nekje do 3/4 . Pečemo približno 15 minut, v prej ogreti pečici, pri 180 stopinjah.

Kolačke ohladimo in na sredini izdolbemo.

Sestavine za arašidovo kremo

500 g kremnega sira (Philadelphia)

350 g arašidovega masla

5 polnih žlic mletega sladkorja (oz. po želji)

Mleti sladkor in kremni sir zmešamo z mešalnikom. Nato dodamo arašidovo maslo ter na hitro zmešamo, da se vse sestavine dobro povežejo. Prestavimo v dresirno vrečko, s katero bomo kremo nabrizgali na kolačke.

Anita Ferlin. FOTO: Pop TV

Sestavine za domačo karamelo

200 g sladkorja

250 ml sladke smetane

3 žlice vode

vanilja aroma

20 g masla

ščep soli

V posodo zlijemo vodo ter dodamo sladkor, ki ga razporedimo po celotnem dnu posode. Ne mešamo, le spremljamo, da se sladkor počasi in enakomerno topi (raje imamo nižjo temperaturo kot previsoko). Čer se bo sladkor zažgal, bo karamela grenila. Ko se sladkor topi, tvori mehurčke in postopoma tekočina temni. Ko pridemo do želene barve (temno zlata), k stopljenemu sladkorju prilijemo sladko smetano sobne temperature. Sladkor bo nekoliko zakrknil. Ob konstantnem mešanju se bo znova raztopil. Ko dobimo kremasto gladko zmes, dodamo vaniljevo aromo, ščep soli in maslo. Dobro premešamo in nekoliko ohladimo.

Izdolben kolaček napolnimo s karamelo ter na vrh nabrizgamo arašidovo kremo. Po želji lahko kolačke tudi okrasimo (sesekljani arašidi, perlice …).