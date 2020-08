Rebeki Dremelj so ukradli identiteto

Vse drugo je laž, izkoriščanje in čisti nateg.

Te dni po spletu kroži oglas, ki je pošteno razjezil pevko. Oglas uporabnike spleta prepričuje o nakupu kapsul, ki naj bi obljubljale čudežno preobrazbo telesa, odvečne kilograme odplaknile v treh dneh in podobne zadeve, v katere pa nihče, ki ima vsaj malce zdrave pameti, ne bi smel verjeti. Uporabniki lahko zasledijo še intervju z našo pevko, ki pa trdi, da je bila o zadevi obveščena šele, ko je oglas zasledila, intervjuja, ki bi prodajal kapsule, pa nikoli ni dala.»Vse skupaj je larifari! Vse živo sem preverila, menda, da je to neki virusni oglas in obstaja velika verjetnost, da vam vzamejo denar iz kartice, če boste kaj naročali! Prosim, ne naročajte ničesar. Nekdo je pač ukradel mojo identiteto, naredil oglase in zdaj mastno služi na ljudeh,« pravi pevka in dodaja, da se bo njeno ime v tovrstnih zadevah pojavilo le, ko bo sama pri tem sodelovala in bo seveda vse skupaj objavila na svojem uradnem profilu na facebooku in instagramu.»Vse drugo je laž, izkoriščanje in čisti nateg. Prosim, ne nasedajte! Če vidite ta oglas, ga, prosim, prijavite. Drugače pa malo za šalo in malo zares, če kdo slučajno najde kakšne kapsule, ki bodo v treh dneh odplaknile vampek, naj mi to nujno sporoči, ker so se šlaufeki že začeli počasi nabirati,« je fotografijo v kopalkah, ki jo je objavila na spletu, v svojem šaljivem slogu pokomentirala pevka.