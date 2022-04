Rebeka se posipa s pepelom: kaj bo na to rekla Dončićeva mama?

Ni skrivnost, da pevka in podjetnica Rebeka Dremelj že nekaj časa prijateljuje z materjo Luke Dončića. Mirjam in Rebeka se večkrat dobita na kosilu ali pijači in se podpirata pri različnih projektih, zato je še toliko bolj neverjetno, da se je Dremljevi zgodil takšen spodrsljaj, ki ga je delila na instagramu.

Ob kopici obveznosti, ki jo zaposlujejo vsak dan, je pozabila na rojstni dan Poterbinove. Opravičila se ji je s skupno fotografijo na spletu in zapisala, da se posipa s pepelom.

Sprašujemo se, ali bo sama objava dovolj, da bo Poterbinova opravičilo sprejela.