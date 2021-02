Rebeka razkrila, kako je kot rakava bolnica prebolela korono (VIDEO)

Pevka in podjetnica Rebeka Dremelj se je znašala med tistimi, ki so uspešno preboleli covid 19 in 8. februar je bil zanjo prav poseben dan. Končno je lahko objela svoje bližnje in snela zaščitno masko, saj je uradno končala izolacijo. S svojimi sledilci je delila izkušnjo prebolevanja koronavirusne bolezni. Te se je zelo bala, ker je v preteklosti prebolela tudi raka in je zato spadala v rizično skupino. Razkrila je, da je uživala večje količine D-vitamina, cinka in ostalih dodatkov.



Seveda vse po priporočilu zdravnikov in strokovnjakov. Izgubila je okus in vonj, vsega skupaj za štiri dni. Zdaj je že nazaj v polnem delovnem tempu in komaj čaka na nove izzive. Pripravlja novo pesem in videospot za vse ženske, ki so ga morali že trikrat prestaviti zaradi epidemije.





