Rebeka in Sebastian odhajata v Božičkovo deželo

Mariborski pevec, koreograf in plesalec Sebastian ter vsestranska estradna umetnica Rebeka Dremelj sta 20-letnico prijateljstva – spoznala sta se na izboru za miss Slovenije 2001, ko je Sebastian prvič predstavil svoj največji hit Hočem to nazaj, ona pa je osvojila krono najlepše Slovenke – zaznamovala s prvim skupnim duetom. In to kakšnim!

Na Mariborskem Pohorju sta v prijetnem zimskem ambientu v koči Storžek posnela videospot za pesem Ko primeš me za roko. Prvo pravo slovensko božično pesem po številnih letih posta, če odmislimo dejstvo, da je bila uspešnica skupine Pop Design plagiat. Med snemanjem so švigali nasmehi, objemi in – poljubi! Pravzaprav je bilo smeha veliko več kot poljubov, saj se Rebeka in Sebastian ob številni ekipi nista mogla osredotočiti na romantiko, dogajanje je iz neposredne bližine v Božičkovem kostumu opazoval tudi Rebekin mož Sandi.

Glasbenika sta nam še zaupala, da bo njun projekt doživel vrhunec z obiskom Laponske. V Božičkovo deželo se namreč naša zvezdnika odpravljata, da bi tam oddala pisma otrok, ali sta v vrečo skrila še svoji, pa nam nista hotela izdati.

