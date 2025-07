Rebeka Dremelj zjutraj doživela prav posebno presenečenje (FOTO)

Slovenska pevka in podjetnica Rebeka Dremelj je petkov dan začela z ganljivim presenečenjem za rojstni dan. Na družbenem omrežju je razkrila, da so ji prijateljice in poštar pripravili prav poseben jutranji sprejem – baloni na vratih, torta, darila in šopki so jo pustili brez besed.

»Srce mi poka od hvaležnosti,« je zapisala pod fotografijo, na kateri v rokah drži šopek in balone. Ganile so jo drobne, a iskrene geste bližnjih, ki jih ceni kot največje bogastvo: »Kako lepo je, ko te ljudje res vidijo, začutijo in imajo radi.«