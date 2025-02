Rebeka Dremelj v solzah: »Bolečina, ki ti stisne srce, in hkrati neizmerna moč, pogum ter upanje«

Inštitut Zlata pentljica je na Brdu pri Kranju pripravil dogodek, na katerem so podelili nagrade Zlatim ambasadorjem – posameznikom, ki s svojo podporo in predanostjo pomagajo otrokom z rakom. Večer je bil prežet s ponosom, hvaležnostjo in močno simboliko, saj so organizatorji želeli poudariti pomen ozaveščanja o raku pri otrocih ter izreči zahvalo tistim, ki nesebično prispevajo k boljšemu jutri za male borce.

Dogodek, poln čustev in simbolike

Inštitut je na družbenih omrežjih dan po dogodku zapisal, da je bilo doživetje tako močno, da sprva niso našli pravih besed: »Dogodek, ki smo ga doživeli, je bil tako poseben, poln ponosa, hvaležnosti in močnih čustev, da smo potrebovali trenutek, da vse skupaj resnično dojamemo.«

Podelitev je bila poklon izjemnim posameznikom, ki so skozi leto podpirali in soustvarjali zgodbo inštituta. Organizatorji so poudarili, da Zlati ambasadorji niso le podporniki, temveč del njihove družine: »Njihova predanost in nesebična pomoč sta neprecenljivi, zato smo ponosni, da smo jih lahko nagradili in se jim zahvalili na prav poseben način.«

Prisoten tudi državni vrh

Dogodek je dobil še večjo veljavo s prisotnostjo predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar, predsednika vlade Roberta Goloba in njegove partnerice Tine Gaber ter veleposlanice Združenega kraljestva Victorie Harrison. Njihova podpora je po mnenju organizatorjev jasen znak, da je delo inštituta prepoznano tudi na najvišjih ravneh.

»Njihova prisotnost nam daje še večjo motivacijo, da nadaljujemo s svojim poslanstvom ozaveščati, pomagati in graditi boljši svet,« so še zapisali.

Poleg Zlatih ambasadorjev so podelili tudi naziv Ambasadorji zlatih src, ki so ga prejeli Valerija, Ivo, Brigita in Goga. Organizatorji so jim s hvaležnostjo priznali, da so prav oni tisti, zaradi katerih je inštitut tam, kjer je danes. »Zaradi njih naše največje sanje postajajo resničnost. Hvala ne bo nikoli dovolj za vse, kar ste,« so se jim poklonili.

Rebeko Dremelj oblile solze

Na dogodku je bila prisotna tudi pevka Rebeka Dremelj, ki je bila nad doživetjem globoko ganjena. Na družbenih omrežjih je zapisala: »Prečudovito, ganljivo, žalostno, veselo – vsa čustva so me preplavila in pustila pečat, ki ga bo težko opisati z besedami.«

Ponosna je, da je lahko del te zgodbe, še posebej pa jo je ganilo, da so otroci njeno pesem »Še verjamem v sanje« vzeli za svojo in z njo odprli dogodek. S seboj je pripeljala hčerko Šajano, saj verjame, da bi moral vsak človek slišati takšne zgodbe in spoznati te neverjetne borce.

»Ko zboli otrok, je to najtežja bitka. Kaj pa, ko zbolita oba? Ali otrok in mama? Ko otrok izgubi bitko ... Bolečina, ki ti stisne srce, in hkrati neizmerna moč, pogum ter upanje.«

V svojem zapisu je poudarila, da otroci z rakom s svojo neomajno borbo ne pomagajo le sebi, temveč tudi drugim: »Spominjate nas, kaj je v življenju resnično pomembno. Že Mali princ je rekel: ‘Kdor hoče videti, mora gledati s srcem.’ In vi ste vsi veliki, zlati Mali princ(i). Vse, kar vam in vašim družinam želim, je – saj veste – zdravje.«

Posebno se je zahvalila ustanoviteljici inštituta Valeriji Čarman, ki jo je označila kot »nenadomestljivo«.

Poslanstvo Inštituta Zlata pentljica

Inštitut Zlata pentljica – otroci z rakom je organizacija, ki združuje otroke in mladostnike, ki so v otroštvu preboleli raka. Njihovo poslanstvo je ozaveščanje vrstnikov in širše javnosti o bolezni, medsebojno povezovanje ter iskanje načinov, kako izboljšati življenje tistih, ki se soočajo s to diagnozo.

Z organizacijo dogodkov, kot je bila podelitev Zlatih ambasadorjev, inštitut ne le širi zavest o otroškem raku, ampak tudi opozarja na težave, s katerimi se otroci in njihove družine srečujejo med in po zdravljenju.

Dogodek na Brdu pri Kranju je bil tako več kot le slavnostna podelitev – bil je močno sporočilo solidarnosti, podpore in upanja, ki seže mnogo dlje od ene same prireditve.

»Skupaj res zmoremo vse in hvala, da dovolite, da košček svojega sveta delimo z vami,« so ob zaključku dogodka zapisali na inštitutu.