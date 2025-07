Rebeka Dremelj se poslavlja od Jamske ženske

Ko je nekdanja miss Slovenije, pevka in podjetnica Rebeka Dremelj 6. decembra 2023 zaigrala v vlogi Jamske ženske, ki jo je režiral Ranko Babić, je dvomljivcem že po nekaj minutah dokazala, da se je na enega največjih projektov v karieri odlično pripravila.

Izkazala se je kot odlična igralka in že po premieri je bilo jasno, da sta z režiserjem ustvarila uspešnico. Manj kot dve leti po prvi predstavi pa je Rebeka sporočila, da se zgodba zaključuje.

Ko je sprejela vlogo v gledališki predstavi, ni vedela, v kaj se spušča. FOTO: Dejan Nikolič

»Za mnoge je bila to le še ena predstava, ki so si jo ogledali. Zame pa je bila veliko več. To je bila pot. Moja preobrazba. Leto in pol se je obrnilo, kot bi mignil. Še vedno čutim tisti dan, tisti 6. december, ko sem v zakulisju trepetala, srce mi je nabijalo kot noro, v prvi vrsti pa je sedela predsednica države. Takrat še nisem vedela, da bo Jamska ženska postala del mene. Da bom skoraj 200-krat stala sama na odru, pred polno dvorano, in da bo vsakič drugače. Mnogi mi pravijo, naj oddelam še tistih nekaj predstav, da jih bo 200, jaz pa čutim, da je bilo ravno prav. Ne potrebujem okrogle številke, da bi bila ponosna nase. Ponosna sem, ker sem vztrajala, rasla in sem zmogla,« ne skriva čustev ob slovesu.

Različni odzivi

Predvsem pa je ponosna tudi na vse tiste, ki so jo podpirali in sodelovali z njo. »Ta predstava je več kot samo najbolj uspešna ženska monokomedija v zadnjih 15 letih. V zadnjem letu in pol je postala moj kompas. In v tem letu in pol se je tudi moje življenje zložilo kot sestavljanka. Nekatere kocke so padle, ene same od sebe, druge po naključju, tretje so položili tisti, ki so me imeli radi tudi takrat, ko si sama nisem bila všeč,« je še dodala.

Pod režijo se je podpisal izjemno uspešni Ranko Babić. FOTO: Dejan Nikolič

Rebeka je po novici doživela različne odzive. Mnogi spletni prijatelji so ji čestitali, oglasili pa so se tudi razočarani sledilci, ki so zamudili priložnost za ogled priljubljene predstave.