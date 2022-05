Rebeka Dremelj razkrila, kako zelo jo je potrla smrt prijatelja

Pevka in podjetnica Rebeka Dremelj je na intervju povabila mamico Nino Grilc, ki je širši javnosti poznana kot žena pokojnega Marka Grilca. Spomnimo, deskar se je pred pol leta ponesrečil na smučišču in zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl. Zdaj je o podrobnostih tistega usodnega dne spregovorila Nina in Dremljeva je čustveno razkrila, kako je sama doživljala ta tragični dogodek.

Čeprav se družini nista nikoli v živo spoznali, pa sta bila Rebeka in Marko v stiku prek družabnih omrežij, saj sta se dogovarjala za srečanje na Maldivih, kjer so vsi dopustovali. Do tega ni prišlo, saj je vmes posegla korona, je pa Rebeka na usodni dan vse skupaj močno podoživljala. Čeprav ji ga ni uspelo osebno spoznati, je njegovo smrtno nesrečo doživela kot smrt prijatelja. Povedala je, kako spoštuje Grilčevo, in dodala, da je za njo ona nepremagljiva ženska.