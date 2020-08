Rebeka Dremelj pokazala "vampek" in razkrila: Vse je laž, izkoriščanje in čisti nateg!

Pevka in podjetnica Rebeka Dremelj je pred kratkim doživela neprijetno presenečenje. Na spletu so se začeli pojavljati sumljivi oglasi za shujševalne kapsule, nepridipravi pa so za reklamno kampanjo izkoristili njeno ime. Priredili so celo intervju s pevko in vse skupaj je izgledalo dokaj pristno. Ko je vse skupaj prišlo do Rebeke je tako jasno in glasno povedala, da z omenjenimi oglasi nima nič in da nikoi v življenju ne bi prodajala mačka v žaklju. Na vse pretege se trudi, da bi prišla do dna spletni prevari, vendar zaenkrat ni imela sreče. Ker je Dremljova spletna vplivnica, se zaveda, da so marsikoga z njeno fotografijo in izmišljeno zgodbo zavedli, zato je vse svoje oboževalce opozorila s spodnjim zapisom (nelektorirano).



Dragi moji! Te dni po netu kroži oglas, za neke keto kapsule, ki naj bi povzročale čudo našemu telesu, odpalknile kilograme stran v 3 dneh itd. Zraven je pripet intervju "kao" z mano itd. Vse skupaj je LARIFARI! Vse živo sem preverila, baje, da je to nek virusni oglas in enostavno obstaja velika verjetnost, da vam vzamejo denar iz kartice, če boste kaj naročali! PROSIM NE NAROČAJTE NIČESAR! Nekdo je pač ukradel mojo identiteto, naredil oglase in zdaj mastno služi na ljudeh. Zraven bilo koga bom jaz privolila, da postavim svoje ime, bo to objavljeno uradno na moji FB in Instagram strani. Ali pa na nepremagljiva. si. Vse ostalo je LAŽ, izkoriščanje in čisti nateg. Prosim ne nasedajte! In pa če vidite ta oglas, ga prosim prijavite na FB.

Drugače pa- malo za šalo in malo za res, če pa kdo slučajno najde kake kapsule, ki bodo v treh dneh odplaknile "vampek", mi pa nujno javite, ker so se "šlaufeki " že začeli počasi nabirat! :-) :-) Lepo nedeljo, kolegi!