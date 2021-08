Rebeka Dremelj pokazala trebušček: ne počuti se v redu

Mnogi pred poletjem skrbno trenirajo, da lahko svoje telo na plaži predstavijo v najlepši luči. Nekaterim je to uspelo, drugim malo manj. Oglasila se je tudi, ki ji je kolegica predlagala aplikacijo, s pomočjo katere lahko shujša. Uporablja jo tudi sama, a trenutno je ne želi: »Hej! To sem jaz. Malo vampkasta, ker sem preveč lepo papcala in pila, in se preveč veselila! Ne smem reči, da sem zadovoljna s sabo, ker nisem, in se ne počutim O. K., ampak mi je pa, če zamižim na eno oko, prav 'fajn'. Fino sem jedla, fino sem pila, otroci so nasmejani, mož je zadovoljen, vse je tako, kot mora biti. Vampek gor ali dol, vam rečem!«Rebeka je še dodala, da bo kmalu tukaj september, ki bo prinesel precej skrbi, prišla pa bo tudi telovadba, pa dieta in še kaj: »Zdaj je pa tako, kot je. Pa kaj naj. To sem jaz. Zadovoljna, zdrava in srečna. V ogledalo pa se pač malo manj gledam v celoti! Na zdravje.«