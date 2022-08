Rebeka Dremelj: »Od trenutka, ko so mi odstranili ščitnico, imam borbe sama s sabo in s kilogrami«

Rebeka Dremelj je zelo prijetna sogovornica, saj je odkritosrčna. Čeprav je na najin intervju skoraj pozabila, se je iskreno opravičila za to in ni iskala nobenih izgovorov. Očarala me je s svojo neposrednostjo, sočutjem in prijaznostjo – obenem pa z jasnimi stališči glede vzgoje svojih otrok in tega, koga spusti v svoje življenje, komu pa raje pokaže vrata.

Ko sem njene misli zlila na papir, se mi je zdelo, da je res nepremagljiva – ženska, ki je v stiku sama s sabo in ki se tudi v najtežjem obdobju življenja ni zlomila. Preberite si intervju s Rebeko TUKAJ!