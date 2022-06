Rebeka ni mogla biti tiho. To je storila učiteljica, ko je njena hči zbolela (FOTO)

Rebeka Dremelj ima letos veliko smolo. Tik pred odhodom na težko pričakovani dopust je s hčerjo pristala pri zdravniku, saj je ta pred zadnjim šolskim dnem dobila vročino. Šajana zaradi bolezni ni mogla iti v šolo na podelitev zaključnih spričeval, zaradi česar je bila seveda izredno žalostna. Je pa njena razredničarka storila nekaj, kar je Rebeko izredno ganilo: spričevalo je Šajani prinesla kar na dom. »In zdaj vas vprašam – koliko učiteljev bi sedlo v avto in otroku na dom prineslo spričevalo in čestitke? Koliko? Jaz jih veliko ne poznam. Kaja Čepin pa je to naredila. Osebno dostavila spričevalo in s tem pokazala, da je empatija tisto, kar je ključnega pomena,« je dejala Rebeka na facebooku.

Ker so se pojavili nekateri očitki, da je učiteljica to storila zgolj zato, ker je Šajanina mama Rebeka Dremelj, pevka poudarja, da od nje nima popolnoma nobene koristi, razen če si bo na stara leta zaželela kak koncert ... »Prinesla ga je zaradi vzorne učenke, ki je danes edina manjkala v razredu, in ker je začutila njeno stisko. Samo v vednost!«