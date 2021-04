Rebeka Dremelj na robu obupa: V dreku sem

Pevkaje spet pritegnila žensko pozornost s povsem navadnim vprašanjem: »Še katera danes v takem dreku kot jaz?«Na nedeljsko dopoldne je namreč objavila svojo fotografijo, kako sedi na tleh domače pralnice, ob njej pa kupi perila, verjetno umazanega in opranega. Zloženega in nezloženega.Na prvi fotografiji je zaskrbljena in žalostna, na drugi pa se že smeji. Tako so se na njeno objavo odzvale mnoge ženske, ki so ji pritrdile, da so »v istem dreku«. Ena pa ji je napisala: »Smo na istem, samo da jaz nisem tako nasmejana.«​Druga pa je napisala, da je v takšnem stanju vsak dan.