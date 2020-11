Rebeka Dremelj iskreno o operaciji: dobila je injekcijo v oko

Lepotni posegi ali popravki so za marsikoga še vedno tabu in tega ne bo za nobeno ceno priznal. A medne ne sodi, ki je na svojem blogu odkrito zapisala, za kakšen poseg se je odločila in zakaj (nelektorirano):»Najprej sem si rekla...mah, zakaj bi komu govorila, kaj sem naredila. Kaj koga briga?«Rebeko je prepričala prijateljica, ko ji je rekla, da jo imajo ljudje radi prav zato, ker vedno iskreno pove, kaj ji leži na duši. Tako je že pred časom priznala, da uporablja botoks. Že nekaj časa pa so jo poleg gub, ki jih gladi z botoksom, motile še povešene veke, zato se je odločila, da si bo dala operirati zgornje veke.»Postopku, pri katerem ti odrežejo odvečno kožo na očeh, pravimo blefaroblastika. Njen smisel pa je, da skoraj nihče ne opazi, da si kaj spremenil na sebi, vsi pa opazijo, da si videti precej bolj spočit in posledično mlajši. Kar dobra stvar, kajne? Skratka, zadeva, ki deluje naravno, ne kot denimo filerji v ličnicah, ki te znajo tudi izumetničiti ali celo skaziti tvoje naravne poteze.«Rebeka je podrobno opisala, kako poteka operacija, in priznala, da se je najbolj bala injekcije v oko, pa jo je celo manj bolelo kot injekcija botoksa v čelo:»Bolečina je bila celo tako minimalna, da bi jo z lahkoto prenesel tudi vsak moški, kaj šele ženska …«Operacija je trajala približno uro in pol, sledilo pa je enotedensko okrevanje. Dva tedna po operaciji je Rebeka zadovoljna in srečna. Prišla pa je še do enega spoznanja; ko je okrevala po operaciji, so njeni hčeri in mož znali marsikaj postoriti namesto nje.