Razvrat v džakuziju: razgaljeni dvojček Klobasa z dvema znanima Slovenkama (FOTO)

Poletje je čas vročih zabav in malo bolj razgaljenih teles. To so dokazali tudi stari prijatelji iz resničnostnega šova Kmetija. Očitno so si dali duška in se zabavali pozno v noč. V kopalkah so se znašliin. Skupaj so si privoščili tudi kozarček šampanjca in vidno uživali.Sari je nekoliko ponagajal nedrček in to je opazil tudi plesalec šova Zvezde plešejo, ki jo je podražil z vprašanjem, kje je zgornji del kopalk.Jan je objavil fotografijo na instagramu in zapisal, da je blažen med ženami. Z lepimi komentarji sta se odzvali tudi Sara in Tanja.