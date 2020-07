Razvrat slovenskih estradnic: ugriznila jo je v sočno zadnjico (FOTO)

FOTO: Instagram

FOTO: Instagram

Poletje je čas za plažo in namakanje v morju. To mnenje delita tudi slovenski estradnici, fitnes trenerkain pevka, obe tudi zelo popularni na instagramu. Vesela družba se zabava na hrvaški obali, kjer so se zbrali tudi pevecin pevka. Kopanje, sončenje, smučanje na vodi in večerne zabave so bili del njihovega vsakdanjika.​Očitno pa so vroči sončni žarki malo razburkali domišljijo in Nika je ugriznila v sočno zadnjico trenerke Patricie, ki mimogrede velja za lastnico ene najlepših zadnjic pri nas. Takole sta se dekleti zabavali na plaži.