Razvpiti Marko Potrč razložil, kolikokrat seksa z Lili: »J**** vam sunac, da bi dedu bilo dano, da lahko fejka« (VIDEO)

Se še spomnite nekdanjega televizijskega voditelja Marka Potrča? Ob začetku pandemije koronavirusa je bil eden najbolj razvpitih zagovornikov tega, da so bili ukrepi pretirani.

Kasneje se je s soporogo Lili Žagar in otroci preselil na Švedsko in ustanovil podjetje, ki se ukvarja s prehranskimi dodatki. Zdaj pa se Potrč vrača na sceno in sicer s podkastom Marko je bil tu. Za dobro promocijo le-tega pa je gostoval v podkastu Tisti dnevi v mesecu. To je podkast, ki ga avtorice opisujejo kot ženski čvek ob kavi ali gin tonicu ...

»J**** vam sunac, da bi dedu bilo dano, da lahko fejka«

Voditeljice so Potrču zastavile vprašanja o tem kako sta z ženo Lili v 3 dneh v času korona virusa spakirala stvari v avto in pobegnila na Švedsko, a vseeno se punce niso izognile vprašanju, kako pogosto je Marko aktiven v postelji z Lili. In njegov odgovor? »Točno tolikokrat kot Lili, «.

Dodal je še, da morajo ženske razumeti, da »če ti moški teži, da je premalo, ti mora to biti kompliment,«. Kot je še razložil to lahko vodi do spora, češ »jaz ti hočem pokazat, da si te želim, ti pa spet ...«. Svoje modrovanje pa je zaključil s besedami: »Obe strani morata dati effort in j**** vam sunac, da bi dedu bilo dano, da lahko fejka, pa je ženska zadovoljna ... fejkal bi vsakič, ko ne bi bilo druge opcije ...«