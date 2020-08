Razvpita Slovenka ostala brez: bodo v javnost pricurljali vroči posnetki?

Kontroverzna Korošica in starletaje zadnje čase, kot pravi, pod hudim stresom. »Vsa sem zmedena, izgubljam stvari in pozabljam. Prej sem pozabila svoj telefon na telovadbi,« je sporočila sledilcem na instagramu in naznanila, da je verjetno zmedena zaradi obilice dela.Njen telefon je v telovadnici v Ljubljani našla simpatična, ki se ji Denise zahvaljuje za prijaznost, hkrati pa je vesela, da se nihče ni okoristil z njenim telefonom, v katerem bi se našle tudi žgečkljive fotografije in posnetki.»Če bi bili vsi taki kot je Maja, potem ne bi bilo raznih 'ukradli so mi pornografske posnetke klipov'. Ampak pustimo to, jaz telefon imam in je vse v redu,« je sporočila Denise Dame in napovedala, da te dni snema dokumentarni film, v katerem bo spregovorila v osebni izkušnji, o kateri sprva ni želela govoriti, a se je zdaj iskreno izpovedala.