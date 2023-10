Razvnel je nemirna srca, nam pa je zlezel pod kožo (FOTO)

V sredo zvečer je KD Šentvid v Ljubljani gostil medijsko premiero nove monokomedije Mateja Mijatovića, v kateri nam je Domen Valič kot prekaljeni žigolo izdal recept za srečno zvezo, ki se nikoli ne ohladi. Igralec nam je v novi predstavi, ki jo ob vrhunski igralski izvedbi odlikujeta ravno prav poreden humor ter dober ritem smeha in aplavzov, takoj zlezel pod kožo.

Do solz sta se nasmejala tudi radijec Klemen Bunderla in igralka Maja Martina Merljak, ki danes praznuje okroglih 40 let. FOTO: Rene Knapič

Pravi leksikon zapeljevanja

Hudomušni, samovšečni in na trenutke malenkost arogantni žigolo nam je razkril, kaj vse se pri ženski sme, kaj gre in kaj nikakor ne. Je pravi leksikon zapeljevanja, ki moškim po moško razloži to, kar jim ves čas govorijo tudi ženske, pa jih seveda ne razumejo. In ženskam točno tisto, kar bi rade slišale od moških. A ljubezen in zdrava pamet ne hodita vedno z roko v roki kot zaljubljen par.

Domnovo novo predstavo si je z veseljem ogledal tudi njegov oče Iztok Valič. FOTO: Rene Knapič

Ljubezen pa se seveda lahko zgodi tudi najboljšim. In tudi prekaljeni žigolo se lahko zatreska v napačno damo. Kaj pa potem? No, tega vam ne izdamo, da vam ne pokvarimo užitka ob ogledu predstave, saj je tudi presenetljivi razplet te zgodbe eden njenih vrhuncev.

Tudi prekaljeni žigolo se lahko zatreska v napačno damo. FOTO: Rene Knapič

Znani so si izmenjali vtise

Domnu Valiču in Mateju Mijatoviću, ki sta združila ustvarjalne moči že pri predstavi Zapornik št. 3.2.3., se je občinstvo zahvalilo s salvami smeha in dolgim aplavzom med poklonom ob koncu predstave.

Domnov brat je na premiero pripeljal postavno srčno izbranko Valentino. FOTO: Rene Knapič

Po njej so si vtise o videnem izmenjali tudi pevke Nuška Drašček, Raiven in Maja Keuc, pa Klemen Bunderla in Žana Vidmar, oče Iztok in brat Vid Valič, ki ga je na premieri spremljala njegova postavna izbranka Valentina, igralki Maja Martina Merljak in Gaia Višnar, pohvale za prispevek k projektu pa sta prejeli tudi fotografinja Urša Premik in kostumografinja Alenka Birk.