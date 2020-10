Razvajamo bralce: podarjamo dobroimetje za vožnjo z e-skiroji

Podarjamo dobroimetje za e-skiroje

FOTO: Giro Mobility



Aktivacijo dobroimetja boste opravili v Giro Mobility spletni aplikaciji (povezava za prenos: iOS | android). Po prenosu v aplikaciji opravite registracijo novega uporabnika. Ko boste želeli opraviti vožnjo, prek zemljevida v aplikaciji rezervirajte najbližji skiro. Na vsakem skiroju je QR koda, ki je potrebno pred uporabo odčitati z mobilnim telefonom in vam omogoči vožnjo. Flota e-skirojev deluje po sistemu »free float«, kar pomeni, da skiro po uporabi zakleneš in pustiš kjerkoli, a ne sme ovirati drugih udeležencev v prometu. Ni ga treba vračati na postajo. Skiroji dosegajo hitrost do 25 km/h, v ožjih mestnih središčih pa je hitrost elektronsko omejena.

Mnogi ste jih opazili: e-skiroje, ki švigajo po mestih. So enostavno in priročno prevozno sredstvo za prevažanje po mestu, saj ni treba čakati na avtobus, plačevati dragega taksija, se bati kraje kolesa ali iskati parkirnega prostora. Trend, ki je že nekaj let uveljavljen v tujini, je tako prišel tudi k nam.Mnogi zavijejo z očmi, ko zagledajo ceno električnih skirojev: ta praviloma presega 3 evrske stotake. Marsikomu, ki potrebuje le nekaj voženj na mesec, je to preveč. Zato je iz tujine k nam pljusknil tudi trend souporabe e-skirojev. Gre za kratkoročni najem skiroja, ki poteka prek aplikacije. Uporabnik najprej preveri, kje v njegovi bližini je kak prost skiro, ga odklene s pritiskom tipke na aplikaciji in se z njim odpelje svojim opravkom naproti. Po končani uporabi ga spet zaklene, upravljavcu flote pa plača manjše nadomestilo (par evrov) za uporabo.Pred kratkim je v nekaj slovenskih mestih (Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Portorož) pričel z delovanjem ponudnik Giro Mobility, ki ga, spoštovani bralci, z malce sreče lahko pričnete brezplačno uporabljati tudi vi. Podarjamo vam namreč dobroimetje, s katerim boste lahko kar nekaj časa švigali naokoli. Obljubite le, da boste spoštovali cestnoprometne predpise in pazili na druge udeležence v prometu. Vse, kar je treba narediti, je klikniti na spodnjo povezavo: