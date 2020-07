Razpustil ansambel in se podal v podjetniške vode

Nejc s svojimi sodelavci v podjetju Lagerhof na Podplatu FOTO: Osebni Arhiv

Mladi upi so bili na kar nekaj festivalih. Leta 2018, po 15 letih delovanja, pa so se poslovili od poslušalcev. FOTO: Osebni Arhiv

Nejc Šuc je pred leti ustanovil ansambel Mladi upi, v katerem je igral harmoniko. Pred dvema letoma pa se je poslovil od odrov in se povsem predal vodenju podjetja Lagerhof. Gre za uspešno mlado podjetje, ustanovljeno januarja 2017, ki se ukvarja s prodajo kmetijske mehanizacije. V Sloveniji je prodajo nekaj manj kot pol, preostalo izvozijo na Hrvaško, Madžarsko in v Avstrijo. Kar nekaj zaposlenim pa Nejc Šuc daje tudi kruh. Trenutno ima sedem redno zaposlenih sodelavcev in štiri študente, katerih večina bo po končanem študiju prav tako dobila možnost redne zaposlitve. »Naš Lagerhof team je zelo mlad, saj povprečna starost znaša dobrih 23 let, vsi se redno udeležujejo izobraževanja tudi v tujini,« je ponosen direktor Nejc Šuc, ki kader izbira zelo skrbno, saj si želi imeti ob sebi le najboljše sodelavce. »Tega sem se naučil pri predmetu dirigiranje, ko sem tudi izbiral najboljše izvajalce za svoj orkester pri študiju glasbene pedagogike,« v smehu pove Nejc, ki občasno še vedno vzame v roke tudi harmoniko. A časa za to je res malo, saj ima naporno službo, veliko potuje tudi po tujini.»Tudi zato sem se moral odločiti, da po 15 letih razpustim ansambel Mladi upi. Odločil sem se za službo in družino, saj bi bil ansambel še ena služba zraven, tega pa ne bi več zmogel,« iskreno prizna Nejc Šuc, ki bo decembra letos prvič postal očka, aprila prihodnje leto pa bo praznoval 30. rojstni dan. V šali doda, da njegovo podjetje Lagerhof odlično posluje kljub koronakrizi, ki je na drugi strani močno prizadela prav glasbenike. »Mi ponujamo širok spekter nove in rabljene kmetijske mehanizacije s sloganom Za male in velike. Imamo svojo lastno blagovno znamko Hofman, sicer pa prodajamo tudi slovenske izdelke blagovnih znamk Sip, Uniforest in Robust. Lani smo postali še generalni zastopniki za korejske traktorje LS, ki so se v ZDA pet zaporednih let kitili z najboljšo znamko traktorjev,« nam še pove Šuc. Nedavno so podjetje preselili na novo lokacijo na Podplatu, ob glavni cesti Celje–Rogaška Slatina, kjer je še več prostora za vse priključke in traktorje, tako da si bodoči kupci lahko vse, kar potrebujejo, tudi ogledajo.