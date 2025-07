Razposajeni Pahor: »Ma ja, j***š politiko« (FOTO)

Ta konec tedna je v Laškem praznik, že 60. leto so tamkajšnje trge in ulice zavzeli ljubitelji piva, glasbe in zabave, med njimi pa je seveda ogromno znanih obrazov iz vseh sfer javnega življenja. Povabilu na dogodek leta se ni mogel upreti niti eden najbolj uspešnih in prepoznavnih slovenskih politikov Borut Pahor, ki se je v Laške zabaval na povabilo kolega Matjaža Hana.

Velika prijatelja sta ob pivu in glasbi uživala že 20. leto zapored, da se prijateljstvo tako dolgo obdrži, je seveda hvalevredno, še posebej v svetu politike, kjer se na trenutke zdi, da pristni in iskreni odnosi niso nekaj, kar je enostavno doseči kaj šele vzdrževati.

Pahor je na družabnem omrežju objavil fotografijo odlično razpoložene dvojice ter ob njej nekoliko šaljivo pripisal: »Glejte, ta tip je moj prijatelj. Ja, ja, vem, je minister in predsednik SD, ampak nihče ni popoln. Matjaž Han ima dobro srce, razen tega bi od njega kupil rabljen bicikl. Kljub temu da v njegovi stranki mečejo pikado v mojo fotko, me je povabil, da že dvajsetič zapored skupaj obiščeva Pivo in cvetje v Laškem. Ma ja, j***š politiko, na koncu zmaga iskreno prijateljstvo.«