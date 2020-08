Razpoloženi Luka Mesec ujet na množični zabavi (FOTO)

FOTO: Instagram

V priljubljenem ljubljanskem lokalu, ki se nahaja na Tobačni ulici je te dni še posebej živahno. Organizatorji so pripravili vrsto koncertov in druženj, ki se jih je udeležilo kar nekaj obiskovalcev. Med njimi tudi številni znani obrazi, tam je na primer uživala simpatična, ki je v svoj objektiv ujela tudi sproščenega poslanca. Med snemanjem množice za svoj Instagram je Mesec razigrano pomagal v kamero in se nasmejal do ušes.​Tudi zbrana množica je bila vidno navdušena nad četrtkovim koncertom in nekateri so od veselja kar zaplesali. Pomanjkanje koncertov in zabav v času koronakrize je očitno naredilo svoje in obiskovalci so si dali duška.