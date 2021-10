Razpad sistema na Kmetiji: Majde nihče ne upošteva, Aljaž nekaj skriva (FOTO)

Še en dan poln kaosa v Kmetiji ... Prvi dvobojevalec je Mattia, na vrsti pa je bil izbor drugega dvobojevalca. Majda, ena od dveh glav družine tega tedna, se je medtem trudila tekmovalce spodbuditi k delu, a prav veliko avtoritete ni imela.

Nina je protestirala in ni hotela sodelovati, Mattia pa je udaril: »Jaz bom bojkotiral vse naloge od zdaj naprej.« Majda se je pritoževala, da je ne upoštevajo in da komaj čaka, da klobuk preda drugi glavi družine. Je pa bila vesela, da sta bila prizadevna vsaj Lina in Aljaž, ki po njenem vesta, da je treba nalogo opraviti.

V areni bosta Mattia in Aljaž

Po napetem odločanju o drugem dvobojevalcu je to postal Aljaž, ki je sicer bil že dvakrat v areni. Gino je presenetljivo dal kamenček Aljažu, ki je prej dejal, da je njegov najhujši sovražnik. Čeprav mu je Aljaž rekel, da razume njegovo ravnanje, mu Gino vseeno ne zaupa niti malo. Lina je bila od tem dogovoru jezna na Aljaža, ker meni, da ji nekaj skriva.

Mattia pa je dejal, da se mu je izpolnila želja in da se ga veseli v areni. Na vprašanje ali je pripravljen na možnost, da ne zmaga in odide v gozd, pa je Aljaž odgovoril, da če bo moral, bo kratek čas tam že preživel.