Razočaranje za samoklicanega influencerja Franka Bajca

Ponudili so mu le 20-odstotni popust

Na družbenem omrežju tviter jeobjavil del dopisovanja med, kot kaže enim izmed hotelov na Bledu, ter med Bike Parkom Kranjska Gora. Pri tem je Culiberg zapisal: »Navdih sem dobil v Poreču. Beri od spodaj navzgor.« In še: »K sreči nisem starš, ampak zdi se mi, da je ena hujših stvari, ki se ti kot staršu lahko zgodi, da otrok postane influencer.«V dopisovanju po mailu so namreč Bike Park Kranjska Gora prosili za zastonj vstopnico za(zapisali so, da najmanj dve uri), ki ga je pošiljatelj označil za influencerja ali spletnega vplivneža. Pri tem je zapisal, da bo Bajc imel »poseben program« v priljubljenem slovenskem kraju, med drugim paraglading, supanje, dvakrat namestitev z večerjo in zajtrkom. In zapisali: »Bilo bi super dodati še kakšno aktivnost izven Bleda.«Ampak dotični, na katerega so naslovili prošnjo za zastonj adrenalinsko doživetje in zastonj najem opreme, jim je odgovoril, da jim lahko ponudi 20-odstotni popust. Odgovor prosilca pa: »Hvala Jure za poslano. Smo pričakovali malo boljši popust, iskreno.«Spomnimo, Franko Bajc je bil eden izmed tekmovalcev v resničnostnem šovu Kmetija, nato je nastopil še v oddaji Zvezdeplešejo. Kot kaže je s tem postal slovenski vplivnež. Kdo sploh je vplivnež? Po SSKJ je to nekdo, ki ima velik vpliv. A v 21. stoletju so vplivneži tisti, ki se ukvarjajo s prodajanjem samega sebe in s tem prodajajo določene artikle oziroma storitve. Kot so pred meseci zapisali pri Marketing Magazinu, je biti vplivnež postal že pravi poklic. »Če pogledamo storitev, ki jo vplivnež ponuja za denar, torej sponzorirane vsebine, je pri tem najprej treba poudariti, da njeno bistvo ni vsebinski marketing ali zgolj ustvarjanje digitalne vsebine (čeprav se je o takšni storitvi mogoče posebej dogovoriti), temveč kombinacija vsebine in medijskega oglaševanja za občinstvo, ki ga ima vplivnež. Tako kot velja za klasične medije, velja tudi za vplivneže – nikogar ne zanimajo le oglasi. Potrošniki si želijo več organske vsebine, ki jim bo nudila določeno dodano vrednost, oglase pa so pripravljeni sprejeti le, če so logično nadaljevanje te vsebine in vzbujajo tudi občutek zaupanja.«Vplivneži zato mnogo pričakujejo zastonj v zameno, da na primer na družbenih omrežjih promovirajo storitev ali produkt.Spomnimo, da je spletnih vplivnežev zadnja leta poplava, nedavno pa je odmevalo, ko je vplivnica v Poreču hotela zastonj obrok, a je doživela hladno prho