Ano Soklič ujeli na Bledu, poglejte, kaj je tam počela (VIDEO)

Le še manj kot tri tedne nas loči do prvega evrovizijskega predizbora na Nizozemskem, na katerem bo nastopila tudi slovenska predstavnica Ana Soklič s skladbo Amen. Pred odhodom v Rotterdam je pevka skupaj s Perpetuum Jazzilom posnela še zadnjo različico skladbe in videospot.Videospot so posneli na Bledu in ga bodo uporabljali tudi za promocijo oziroma boljo prepoznavnost Slovenije v svetu, saj je del kampanje I feel Slovenia.Ana bo na evrovizijski oder stopila 18. maja, ko bo kot druga nastopajoča zapela celotni Evropi.Videospot bo premierno predstavljen v četrtek, že zdaj pa si lahko ogledate utrinke s snemanja.