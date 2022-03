Razneženi Aljoša Bagola iskreno: »Blagoslovljena sva s krasno hčerko«

Aljoša Bagola in njegova soproga Iva Krajnc Bagola imata ob prehodu zime v pomlad prav poseben razlog za praznovanje. Na prvi pomladni dan sta se namreč spoznala in rodila se je lepa ljubezenska zgodba, ki z vzponi in padci traja že dvanajst let in plod katere je njuna skoraj devetletna hčerka.

Aljoša je obletnico preskoka iskric s čustvenim zapisom, fotografijami in videoposnetkom iz poroke, obeležil na instagramu. Nadaljujte z branjem TUKAJ!