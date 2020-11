Raznežena Rosvita Pesek spregovorila o sinu Filipu

Današnje jutro, na Martinov dan, je bilo precej mrzlo, kljub temu pa je bilo nekaterim zelo, zelo toplo pri srcu (pa razlog ni kapljica rujnega). Med njimi tudi voditeljici z malih ekranov. Ta se je spomnila veselega dogodka, ki se je zgodil natanko pred 26 leti. Takrat se ji je rodil sin.»Prav takega, bolj mračnega in deževnega jutra, na dan Sv. Martina, se je za vedno spremenil moj svet. Klic novopečenega dedka iz Metlike je spraševal, ali smo dobili Martina Omerzela, starša pa sva besedi fantek dodala;,« je zapisala o prvorojencu in pripela črnobelo fotografijo, ki je za vedno ovekovečila mamino ljubezen do sina.Od letos je sin Filip poročen, večno zvestobo je obljubil podjetnici. Več o poroki preberite v članku Sin Rosvite Pesek pred oltarjem doživel šok, spregovorila sta tudi o naraščaju (VIDEO) . Če vas zanima njun ples, si morate ogledati posnetek v članku Sin Rosvite Pesek in njegova žena pokazala svoj talent (VIDEO)