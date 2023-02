Raznežena in ponosna Tinkara Kovač: poglejte, zakaj (FOTO)

Priljubljena pevka in glasbenica Tinkara Kovač obeležuje lepo obletnico. Pred šestindvajsetimi leti je namreč prvič nastopila na Emi, s čimer se je začela njena glasbena kariera. Takrat je odpela pesem Veter z juga, ki jo je še vedno pogosto slišati na radijskih valovih.

Pevka se je spomnila svojega prvega nastopa na televiziji z besedami: »Mislim, da sem na odru kot tudi danes kar odplavala v svoj notranji svet, da odpojem pesem, ki bi si jo marsikdo želel kot prvo. Do danes je moja ljubezen do glasbe ostala neokrnjena. Moja glasbena družina pa je vedno večja. Moj opus tudi. Res sem vesela! To je zame najlepši poklic na svetu!«

Glasbenici čestitamo tudi iz našega uredništva in ji želimo še veliko lepih melodij.