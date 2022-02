Udarilo je kot strela z jasnega, da bomo dobili čisto novo žirijo šova Znan obraz ima svoj glas. Lea Sirk, Lara Komar in Marko Miladinović so zdržali samo eno sezono, in ker jim kritični gledalci niso ravno prizanesli, so se na POP TV odločili, da jih zamenjajo. Po dolgih letih pregovarjanja je Helena Blagne le privolila v vlogo stalne žirantke. FOTO: ANA GREGORIČ Dolgo so izbirali in prepričevali slavna imena, preizkušali različne kombinacije, dokler jim ni uspelo sestaviti zmagovitega tria. Od šestega marca bomo lahko ob nedeljah zvečer uživali v družbi prve dame slovenske glasbe Helene B...