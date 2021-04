Razkrivamo: osvaja sanjskega moškega in služi s svojo goloto

Ana je pokazala, kakšne spodnjice nosi. FOTO: Zajem zaslona/POP TV

Ana Pusovnik se je v tej obleki predstavila Gregorju. FOTO: Pop Tv

Ana Pusovnik (na sliki povsem desno) se je preizkušala tudi na lepotnih tekmovanjih. FOTO: Darko Naraglav

Najbolj znana slovenska vplivnica(Cool Mamacitaa) ni prizanašala tekmovalkam v resničnostnem šovu Sanjski moški, potem ko se jeobregnila ob njeno kapo v obliki penisa. Teja je brez dlake na jeziku povedala, kaj si misli o tekmovalkah, in razkrila nekaj podrobnosti, tudi eno pikantno.Ena izmed tekmovalk naj bi namreč Cool Mamacitoo kontaktirala in spraševala, koliko stane, da bi delila njeno objavo in si tako na račun Tejinih sledilcev povečala priljubljenost. Teji pa se je predvsem zdelo čudno, da so se ob kapo v obliki penisa obregnile kandidatke, ki imajo profile pod Only Fans in tam objavljajo svoje fotografije, na katerih so gole. Če je ob tem kdo pomislil, da na priljubljeni spletni platformi svoje obline razkazuje Laura, pa ni tako. Priljubljenost in svoje čare na platformi unovčuje, ki je že v prvi oddaji šova pokazala, da ni sramežljiva. Da bi naredila kar največji vtis na Gregorja, je namreč oblekla prosojno večerno obleko, ki je razkrivala njeno zadnjico.Ana ima na Only Fans 108 objav, prejela pa je tudi okoli 13.600 všečkov. Sicer pa rjavolaska iz Slovenj Gradca tudi na družbenih omrežjih objavlja fotografije, ki moški populaciji poženejo kri po žilah.Ana pa še zdaleč ni edina Slovenka, ki služi na Only Fans. Z naročninami na spletne vsebine, ki so preveč žgečkljive, da bi jih lahko objavljali drugje, služijo tudi nekdanja udeleženska resničnostnih šovov Big Brother, Kmetija in srbskega šova Paroviudeleženka šova Kmetijarazvpitazmagovalec Kmetijein Pia Filipčič , ki jeslavila v šovu Big Brother.