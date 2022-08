Razkrivamo notranjost letošnje Kmetije: ostali boste brez besed (FOTO)

Na male zaslone se kmalu vrača priljubljeni šov Kmetija. Potem ko so prejšnje sezone šov snemali v Prekmurju, so ustvarjalci oddaje letos izbrali novo lokacijo. Nova pa ne bo le lokacija, temveč bo povsem drugačno tudi stanje na kmetiji, kjer snemajo šov. Pop TV je v izjavi že razrkil, da se bodo letošnji tekmovalci morali soočiti z bolj težkimi razmerami. »Če so bili še lansko leto navajeni, da je bilo vsega v izobilju, bodo tokrat ob svojem prihodu precej presenečeni. Ne le, da je nova kmetija daleč od luksuzne, tekmovalci na začetku ne bodo imeli niti tekoče vode,« so zapisali v izjavi za javnost.

Kmetija FOTO: Domen Jugovar

Če je bila prekmurska kmetija moderna, bo letošnja bolj tradicionalna. Hribovita dolenjska pokrajina ni presenetila le tekmovalcev, temveč je nemalo težav povzročila tudi ekipi, saj so morali napeti kar nekaj moči, da so vse elemente postavili na svoje mesto.

In kaj je največja razlika v primerjavi s preteklimi leti? »Največja razlika je, da bomo letos posestvo še bolj izkoristili, gledalci pa bodo videli številne nove objekte, ki se nahajajo na različnih delih posestva. Vsak od objektov krije nov kreativni zaplet, ki bo kmetijo naredil najzanimivejšo do sedaj,« je namignila producentka Marija Kuljanin.