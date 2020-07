Razkrivamo lokacijo finala Miss Slovenije 2020

Finale bo v Hrastniku. Na fotografiji lastnica licence Miss Slovenije Jelka Verk in vodja projekta Maja Zupan z županom obline Hrastnik Markom Funklom. FOTO: Miss Slovenije

Po uspešno izpeljanem polfinalu v Rimskih termah, se napetost pred finalnim izborom Miss Slovenije 2020 bliža vrhuncu. Tako vam danes razkrivamo, kje se bo zadnjih 21 kandidatk pomerilo za prestižno lepotno lento - to je Hrastnik.»Letošnjo finalno prireditev selimo v kraj, ki ga karakterizira močan industrijski in rudarski pečat. Rudarstvo, ki je bilo nekoč gonilna sila kraja, je ustvarjalo pogoje za razvoj steklarske, kemične in druge industrije, nekoliko manj pa domačo obrt, ki je v tem kraju skoraj zamrla. Danes so se vrata rudnikov zaprla (proizvodnja rjavega premoga), stoletni duh rudarstva pa v kraju ostaja,« so zapisali organizatorji.»Občina, katere tri petine pokrivajo gozdovi, predstavlja s hribovjem, edinstvenimi sprehajalnimi potmi in kajakaškim centrom ob reki Savi odlične pogoje za zdrav način življenja, kar bi lahko bil tudi eden izmed razlogov, da se lahko pohvali tudi s kar nekaj vrhunskimi športnimi dosežki. Njeni občani so namreč evropski in dvakratni svetovni prvak, ter dvakratni zmagovalec svetovnega pokala v kajakaštvu,, in državni prvak v namiznem tenisu,.«