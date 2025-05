Razkrivamo, kje lahko brezplačno ujamete Joker Out! 30. maja bodo nastopili

V petek, 30. maja, bo Alejino zunanje parkirišče postalo prizorišče velikega koncerta na prostem, nabitega z mladostno energijo. Joker Out, eden najbolj priljubljenih slovenskih bendov in karizmatični zmagovalci evropskih src s hiti Carpe Diem, Umazane misli in Barve oceana, prihajajo z nepozabnim nastopom, ki bo poln emocij in plesnih ritmov.

Na odru se jim bodo pridružili Jet Black Diamonds, ena najobetavnejših mladih skupin, ki s pristnimi besedili in uspešnicami, kot so Retro Anorak in Sladki problemi, osvajajo slovensko sceno in ustvarjajo svoj val. Brezplačen koncert je darilo vsem obiskovalcem in predvsem lokalni skupnosti. Za čim bolj brezskrbno koncertno izkušnjo obiskovalcem priporočajo, da spremljajo njihova družbena omrežja.

Na Facebooku, Instagramu in TikToku vas bodo pravočasno obveščali z vsemi pomembnimi informacijami glede dostopnosti z javnimi prevozi/linijami, z informacijami o vhodih na prizorišče ter nasveti, kako se najbolje pripraviti na večer, poln glasbe in pozitivne energije.