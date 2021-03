Razkrivamo, kje je dobila službo žena Damjana Damjanoviča (FOTO)

Tina Princes Damjanovič. FOTO: Leon Vidic, Delo

Ni skrivnost, da vsaka vlada, ko nastopi mandat, sproži pravi kadrovski cunami, je pa nekoliko bizarno, da vsaka opozicija, tako leva kot desna, vladi to nato očita. Množično se tako zaposluje na visokih položajih, nižjih, na voljo so službe za določeni čas (denimo vezane na mandat) pa tudi za nedoločenega.Med tistimi, ki je slabe tri mesece po nastopu vladedobila službo na ministrstvu za notranje zadeve (tega vodiiz vrst SDS) za nedoločen čas, je tudi. Gre za (tretjo) ženo, ki je po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica. Na ministrstvu za notranje zadeve je zaposlena od 1. maja 2020, uvrščena pa je v 50. plačni razred, kar pomeni, da ji mesečno pripada nekaj več kot tri tisočake bruto (to je osnova, neto znesek je okoli stotak manj od dva tisoč evrov). O njenih kompetencah ne moremo soditi, iz javno dostopnih podatkov pa je videti, da je članica številnih komisij, ki deluje tudi v službi za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi.Damjan Damjanovič je širni Sloveniji postal bolj znan, ko je nastopal kot žirant šova X Factor, po kandidaturi na županskih volitvah s podporo SDS pa tudi po precej odmevni razrešitvi z mesta direktorja Slovenske filharmonije. No, službe po takratni razrešitvi ni iskal prav dolgo, saj se je kaj kmalu zavihtel na direktorski stolček takrat novonastale Nove24TV, ki jo mnogi označujejo kar za SDS TV. Danes je, tako kot ženin, tudi njegov delodajalec država. Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da je vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost pri ministrstvu za kulturo.