Razkrivamo, kdo je v resnici Andrea iz Kmetije: ob rojstvu so ji določili moški spol

Deveta sezone Kmetije se je začela. Kot smo že poročali, je bilo dogajanje pestro že v prvi oddaji. Veliko pozornosti pri gledalcih je pritegnila 29-letna Andrea Libič iz Logatca. Kot je povedala v predstavitvi, se dela v Kmetiji dela ne bo izogibala. Veseli se novih izkušenj in spoznavanja ljudi, udeležba v resničnostnem šovu pa ji predstavlja izziv, saj obožuje naravo in adrenalin, ki ga prinašajo nepredvidljive situacije.

Kdo pa je v resnici zgovorna temnolaska? Kot smo izvedeli iz članka, ki je bil pred časom objavljen na strani Lgbti.ba, ima Andrea za seboj vse prej kot lahko življenjsko zgodbo. Je namreč interspolna oseba, rojena v Bosni in Hercegovini. Ob rojstvu so ji določili moški spol, čeprav je zdravnik njeno mamo opozoril, da otrok nima značilnih moških reproduktivnih organov.

Rodila se je v majhnem in konzervativnem okolju, kjer se o takšnih stanjih ni vedelo nič, ta tema pa še vedno predstavlja tabu. Že takrat se je od nje pričakovalo, da se bo obnašala v skladu s spolom, ki ji je bil dodeljen ob rojstvu.

Andrea: V najstniških letih so se pojavile bolečine v trebuhu

»Ko sem odraščala, sem se igrala s punčkami, se družila s punčkami in počela vse, kar počnejo punčke. Nisem si mogla predstavljati igranja s tovornjaki in avtomobili. Pri približno šestih, sedmih letih, ko se otrok že začne učiti nekaterih stvari, sem videla, da moj spol pravzaprav ni enak spolu drugega otroka. Tako sem živela in se oblačila kot moški. Pravzaprav nisem imela pravice do izbire in o tem pravzaprav nisem vedela ničesar,« je povedala za omenjeni portal.

Opazila je tudi drugačen videz v primerjavi z drugimi fanti, zato je takrat mislila, da je homoseksualec. V puberteti pa so se začele še bolečine v trebuhu, a je takrat nihče v družini ni jemal resno. Po več letih preiskav in različnih terapij se je izkazalo, da je šlo za menstrualne krče, krvavitev pa je bila menstruacija. Po več letih, ko je zdravnica opravila ultrazvok, ji je dejala, da bolečine niso namišljene in da ima specifični primer, saj je interspolna oseba.

Kmalu so se začele težave tudi doma, zato se je bila Andrea prisiljena osamosvojiti in odseliti. Njen oče je namreč nikoli ni sprejel, bila je deležna tudi nasilja. Prav tako delal razliko med njo, ki ni bila videti kot moški po očetovih merilih, in dve leti mlajšim bratom.

Bilo ji je nerodno, ko je kupila prvi nedrček

Andrea je sčasoma začela uporabljati hormonske blokade, ki so povzročile različne spremembe v njenem videzu. Na terapijo je odšla v Srbijo in poudarja, da se za zdaj ne namerava lotiti rekonstrukcije spola. »Spomnim se, da mi je bilo zelo nerodno, ko sem šla kupit svoj prvi nedrček. Bilo je zelo težko, ker traja veliko časa, da razumeš, kaj si, ker je Bosna in Hercegovina neinformirana in neizobražena država in je potrebno veliko znanja in truda, da lahko o tem govoriš,« poudarja.