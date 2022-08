Razkrivamo, kdo je novi fant Denise Dame (FOTO)

Slovenska starleta in zvezdnica balkanskih resničnostnih šovov Denise Dame je ena bolj škandaloznih udeleženk resničnostnega šova Zadruga, zato se redno pojavlja v srbskih rumenih medijih. V intervjuju za enega izmed njih je razkrila, da je v resni zvezi, čeprav to zanjo pomeni le mesec dni intimnega razmerja.

»Zame je mesec kot za normalne ljudi leto dni,« pravi Korošica, ki obenem razmišlja o ponovnem vstopu v razvpiti resničnostni šov Zadruga. Na vprašanje, za koliko denarja bi se bila pripravljena spet prijaviti, je povedala, da bi imela še posebne pogoje, med njimi bi bil prvi frizer, ki bi ji prišel pobarvat lase vsaj enkrat mesečno, potem bi zahtevala še pedikerja in spanje do 16. ure. Če bi to izpolnili, bi razmislila o vsoti, ki bi jo dokončno prepričala.

Kdo je njen partner?

Denise pravi, da ne bo razkrila, s kom je v razmerju. To bo povedal sam, če in ko bo tako želel. »Saj veste, kako je s starletami,« odgovarja Denise, ki pa je sama na družbenih omrežjih že delila njune skupne fotografije. Menda prihaja s področja kulture.

Znani obrazi med njenimi strankami

Denise je potrdila, da so med njenimi uporabniki na strani onlyfans tudi znani obrazi. Veliko je poročenih moških, tudi žensk. Seveda imen ne razkriva, saj pravi, da je v poslovnem svetu čista profesionalka.