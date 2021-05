Razkrivamo, kako so izbrali tekmovalke za Sanjskega moškega

V soboto in nedeljo zvečer so številni Slovenci pred televizijskimi zasloni in z nestrpnostjo čakajo na novo epizodo trenutno najbolj vročega in romantičnega šova pri nas – Sanjski moški. Če sodimo po odzivih na družabnih omrežjih, so mnogi nestrpno pričakovali začetek šova, saj smo v zadnjem letu že milo rečeno pošteno siti koronasituacije.Več preberite tukaj