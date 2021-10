Razkrivamo, kaj so v Ljubljani počele Janševa Urška in soproge voditeljev (FOTO)

Minuli teden je slovenski politični vrh gostil evropske voditelje in voditelje z Balkana. Nekateri predsedniki vlad s seboj pripeljali tudi svoje boljše polovice, za katere si je čas vzela soproga našega predsednika vlade. Nekaj foto utrinkov, ki so nastali ob srečanju soprog insmo že ujeli, zdaj pa so nam v vladnem uradu za komuniciranje še razkrili, kaj so počele in kako so se razvajale.»Soproge predsednikov vlad, ki so se udeležili neformalnega zasedanja Evropskega sveta na Brdu pri Kranju, so v spremstvu soproge predsednika vlade Urške Bačovnik Janša prvi dan srečanja v Ljubljani skupaj s strokovnjaki dr., dr.in dr.Lešnikom spregovorile o epidemiji covida 19 in različnih dobrih praksah. Ob robu srečanja so prisluhnile tudi pianistu, baritonistuin Emona jazz kvartetu.Drugi dan obiska pa je bil še nekoliko bolj kulturno in turistično obarvan. »Soproge so drugi dan obiskale Narodno galerijo v Ljubljani, nato pa odšle na blejski otok in grad ter si ogledale grajsko tiskarno. Svoje srečanje so zaključile s kosilom z okusi tradicionalnih slovenskih jedi v restavraciji na blejskem gradu.«Srečanja so se udeležilein, ki se jim je ob koncu Urška lepo zahvalila za čudovito preživet skupni čas.