Razkrivamo, kaj si o ukinitvi šova Zadruga misli Denise Dame

Kot strela z jasnega je v petek odjeknila vest, da lastnik srbske televizije Pink ugaša enega najbolj priljubljenih šovov na Balkanu. Zahtevo za ukinitev je na lastnika televizije naslovil sam srbski predsednik Aleksandar Vućić, Željko Mitrović pa je njegovo pobudo uslišal.

V šovu, ki je na sporedu od leta 2017, so sodelovale tudi Slovenke. Med njimi sta največ pozornosti pritegnili Denise Dame in Urša Škofic. Na obe smo naslovili vprašanja in ju vprašali, kako komentirata ukinitev šova. Odzvala se je Denise, ki je bila presenečena nad to informacijo.

»Kako ukinili? Kolikor sem videla, bo junija finale in Zadruga bo končana. Kaj bo sledilo, ne vem, verjamem pa, da bo po tem sledil še večji in boljši projekt. Željko Mitrovič je genij in normalno, da bo naredil še nekaj večjega,« nam je v izjavi dejala Denise.

Na vprašanje, kakšno je njeno mnenje o šovu in zakaj se je sploh prijavila vanj, pa je odvrnila, da zato, da postane balkanska zvezda in promovira svoj onlyfans profil. »To mi je predobro uspelo. Bajno služim, odkar sem šla iz Zadruge. Najlepša hvala temu projektu, zanj sem zelo hvaležna in zame je bil super. O njem si mislim vse najlepše in najboljše.«